„Mal schauen, ob ich die Saison toppen kann“

Was war das nur für eine Saison von Ski-Freestyler Matej Svancer! Gleich in seinem ersten Jahr als Österreicher – das Ass hatte einen Nationenwechsel von Tschechien vorgenommen – gewann der damals 17-Jährige den Big-Air-Weltcup. Dazu folgte die erstmalige Teilnahme an den renommierten X-Games, wo er Fünfter wurde. „Mal schauen, ob ich diese Saison überhaupt toppen kann“, sagte Svancer. Bei den Olympischen Winterspielen blieb er hingegen hinter den (wohl) zu hohen Erwartungen der Öffentlichkeit zurück und beendete seinen Big-Air-Auftritt als 26. In der kommenden Saison möchte sich Svancer im Slopestyle verbessern – und: „Ich will im Mai die Matura schaffen.“