Bagger saugen Schlamm aus den Hafenbecken am See

In einem Pilotprojekt werden an derzeit vier Standorten am Neusiedler See verschiedene Geräte bzw. Arbeitstechniken zur Schlammentsorgung erprobt. In Podersdorf am See ist derzeit ein 25 Tonnen schwerer Amphibienbagger im Einsatz, der einerseits Schlamm in das nahe gelegene Absatzbecken pumpt und andererseits auch für einen „Buhnenbau“ direkt im Wasser verwendet wird. Dieses Bauwerk soll – auf Basis einer Strömungsanalyse der TU Wien – nachhaltig den Sedimenteintrag in den Hafen verhindern.