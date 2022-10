„Schlamm drüber“ am Neusiedler See

Groß denken – so lautet die Devise des Landes, wenn es um den Wasserstand des Neusiedler Sees geht. Bislang waren die Gemeinden selbst für das Abpumpen des im See vorhandenen Schlamms zuständig und wurde alle paar Jahre durchgeführt. Jetzt übernimmt die See-Management GmbH diese Aufgabe und soll rund um den See so für eine gesamtheitliche Lösung sorgen.