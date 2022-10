Nächste Provokation von Sturm-Fans vor dem Derby

Das Bild verbreitete sich in den sozialen Medien und unter Fußballfans wie ein Lauffeuer: Ein rot eingefärbtes Schwein, an den Beinen aufgehängt, baumelte am Montagmorgen von einer Autobahnbrücke bei der Abfahrt Seiersberg in Fahrtrichtung Graz - gut sichtbar für den ganzen Pendlerverkehr. Ob es sich dabei um ein echtes Tier handelt, ist nicht klar.