„Nach dem K. o. im Derby will keiner in die Stadt“

Sein Lieblings-Derby gab’s am 2. März 2003: 5:0 gegen Fodas Blackys - die roten Fans ließen im Überschwang „Give me five“-Shirts drucken. „Ich hab in der Woche davor ein Testspiel von Sturm in Schielleiten beobachtet“, so Schachner, „und gesehen, dass Goalie Weber große Probleme hat, wenn man ihn unter Druck setzt. Im Derby haben wir ihn bei Rückpässen aggressiv attackiert und so gleich zwei Tore erzielt!“