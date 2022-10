Sturm-Fans zogen lautstark durch die Grazer City

Verkehr in der ganzen Stadt beeinträchtigt

Am Mittwoch dann ist wegen der Fanmärsche in der ganzen Stadt mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen. Sturm-Fans marschieren durch die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, jene des GAK durch die Mürzgrabenstraße zum Stadion. Die Sicherheitsmaßnahmen hat die Polizei penibel geplant.