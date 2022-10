Sturm zelebriert sein Heimspiel gegen den WAC

Bereits ab 12 Uhr zu Mittag spielt die Band „Egon 7“ am Vorplatz auf, ab 13 Uhr gibt‘s ein Meet and Greet mit Sturm-Präsident Christian Jauk und seinen Vorstandskollegen. Zu essen gibt‘s auch genug, ab 12 Uhr kann beim Food Truck und an der Sturm-Bar zugegriffen werden. Beim Merchandising-Anhänger vor dem Sektor 21 wird ein Spieler für Autogramme ab 13.30 parat stehen. Und nicht vergessen: Auch Sturms teuerster Spieler aller Zeiten, Rasmus Höjlund, der um 20 Millionen nach Italien wechselte, schaut heute in Liebenau vorbei.