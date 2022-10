Lenker (82) krachte auf Gegenfahrbahn gegen Auto

Kein Alkohol im Spiel

Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mittels Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. „Der 42-Jährige blieb unverletzt, sein Pkw wurde erheblich beschädigt“, so die Exekutive. Die durchgeführten Alkomattests verliefen bei beiden Unfallbeteiligten negativ.