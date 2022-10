Warum immer mehr Inder in Österreich landen

Ein deutlicher Anstieg hatte sich bereits 2021 abgezeichnet. Waren es in fünf Jahren davor im Schnitt 350 indische Staatsbürger, die in Österreich Asylanträge gestellt hatten, stieg im Vorjahr die Zahl bereits auf 949 an. Heuer bildeten die Inder mit 7630 Anträgen bereits die drittgrößte Nationengruppe, nur aus Syrien (10.052) und Afghanistan (12.775) baten mehr Menschen um Zuflucht.