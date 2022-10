Kocher betont: „Winter für Wirtschaft machbar“

Kocher sieht wenig Gießkanne

Kocher weist auch Kritik zurück, dass Förderungen in Österreich zu sehr mit der Gießkanne verteilt werden. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir so viel Gießkanne haben im Vergleich“. So erhalte in Österreich bei der Strompreisbremse jeder die gleiche Förderung - daher auch manche Menschen, die es nicht brauchen. In Deutschland sei aber in Diskussion, dass ein Teil des Vorjahresverbrauchs gestützt wird - damit würden Haushalte mit hohem Verbrauch, die meist höhere Einkommen haben, stärker gefördert. Mit mehr Zeit hätte man Österreichs Förderung natürlich verbessern können, aber „ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Maßnahmen relativ treffsicher sind“, so Kocher.