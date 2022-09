Kocher: Gaslieferstopp belastet Putin „extrem“

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) glaubt nicht an einen längeren Gaslieferstopp Russlands. Auch für Kreml-Chef Wladimir Putin sei das „eine extreme Belastung“, daher halte er einen solchen Schritt für „unwahrscheinlich“, sagte Kocher vor Journalisten in Wien. Schließlich könne Putin das Gas mangels Pipelines nur „verfeuern“. Für diesen Winter sei er „relativ optimistisch, dass wir nicht in einen Gasnotstand kommen“, so der Minister.