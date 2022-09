Wirtschaft wächst noch, aber „Eintrübung“ in Sicht

Arbeitsmarkt: „Überraschend sehr gut“

Derzeit sind nach Zahlen des Arbeitsministeriums 300.547 Personen ohne Job, davon 235.073 arbeitslos und 65.474 in Schulungen. Damit sind 8884 Menschen weniger in der Statistik erfasst als Ende August. Schulungen haben dabei in den letzten zwei Wochen deutlich zugelegt, Kocher erwartet nach der Sommerpause auch einen weiteren Anstieg. Zur Kurzarbeit vorangemeldet sind 5943 Personen, geringfügig weniger als letzten Monat. Die Arbeitsmarktlage sei „fast etwas überraschend weiter sehr gut“, so Kocher. Die große Unsicherheit in der Wirtschaft habe noch nicht durchgeschlagen. Einerseits wüssten Unternehmen aus der Coronakrise, dass sie ihre qualifizierten Mitarbeiter halten müssten. Andererseits gebe es aus dem sehr guten ersten Halbjahr noch Reserven.