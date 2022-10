Kurz-Buch: „Angefangen hat alles mit Niki Lauda“

Eines nehme ich Kurz nicht ab. Er behauptet, er wollte nie Politiker werden. Man könnte aus dem Buch sogar herauslesen, dass er eine Rückkehr in die Politik, vielleicht in seinem dritten Leben, nicht ausschließt.

Ich glaube, sein Weg in die Politik hat irgendwann eine Eigendynamik entwickelt. Da wurde er von seiner Partei zum Teil schon auch sehr gedrängt, denn Integrationsstaatssekretär mit 24 schien sogar ihm selbst zu früh. Die Karriere, die er gemacht hat, hätte man so ja auch gar nicht anstreben können. Hier kommt wieder Lauda ins Spiel. 2017, als alle schon davon ausgingen, dass er als Spitzenkandidat für seine Partei in die Wahl gehen würde, fragte er den dreifachen Weltmeister um Rat. So beginnt mein Buch.