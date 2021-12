„Falter“ gegen Kurz: Cover macht fassungslos

„The Holy Family with Shepherds“ von Jacob Jordaens aus dem Jahr 1616 diente als Vorlage für das Titelbild. Per Fotomontage wurden die Gesichter von Sebastian Kurz, Susanne Thier, Alexander Schallenberg und Herbert Kickl in das alte Kunstwerk eingefügt. Für viele Leser und Twitter-User eine geschmacklose Aktion.