Bernhard Fibich auf dem Sprung in die USA

Vom Waldviertel in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Bernhard Fibich, der bekannte niederösterreichische Kinderliedermacher, ist Österreichs Beitrag beim heurigen Euro-Kids-Festival in Washington D.C. Am Samstag wird er zwei Konzerte in der US-Hauptstadt geben. Das Euro-Kids-Festival bietet seit mittlerweile 15 Jahren eine Kostprobe der Kinderkultur aus der Europäischen Union.