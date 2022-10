Starker Rückgang: Weltweit immer weniger Wildtiere

Österreich: Artensterben in Flüssen und Seen

Doch auch in Österreich schreitet das Artensterben voran. Derzeit sind mehr als 60 Prozent der heimischen Fischarten gefährdet und nur noch 14 Prozent der Flüsse ökologisch intakt. Trotzdem werden immer neue Monsterprojekte in bisher unberührter Natur geplant: Der geplante Ausbau des Kraftwerks Kaunertal in Tirol würde etwa dem Ötztal bis zu 80 Prozent des Wassers entziehen und im nahe gelegenen Platzertal eine große Moorfläche zerstören - mit dramatischen Folgen für die Umwelt.