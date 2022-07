Zahl der bedrohten Arten höher als angenommen

Klimakrise, intensive Landwirtschaft, menschliche Eingriffe in die Natur - all das geht nicht spurlos an unser aller Lebensraum vorbei. Laut neuen Schätzungen dürfte das Ausmaß jedoch schon fataler sein als bislang angenommen - demnach sind etwa 30 Prozent aller Arten weltweit während der vergangenen 500 Jahre bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht.