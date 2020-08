Wanderfische in heimischen Gewässern sterben aus

Kritik des WWF an Kraftwerksplänen

Egger übt zudem Kritik an Verbauungsplänen etwa an der Oberen Mur in der Steiermark. Tatsächlich trifft ein Salmonide im Durchschnitt alle 900 Meter auf ein Hindernis. In einem Appell wenden sich nun namhafte Forscher an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Zur Ehrenrettung der E-Wirtschaft: Jedes Stauwerk ist mit einer Fischaufstiegshilfe bestückt.