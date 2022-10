Putin will Ukraine in Kälte und Finsternis bomben

Stromausfälle in vielen Dörfern

In vielen Dörfern und Städten ist ganz oder teilweise der Strom ausgefallen. Selbst in der Hauptstadt Kiew muss der Strom stellenweise abgeschaltet werden. Eine Zeit lang wird ein Teil der Stadt, dann wieder ein anderer beliefert. Auch viele Heizungen sind in weiten Teilen des Landes ausgefallen. Kreml-Chef Putin will die Ukraine offenbar in Kälte und Finsternis bomben.