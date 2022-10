Medwedew droht Kiew mit neuen Raketenangriffen

„Putins Russland zeigt, wofür es steht: Brutalität und Terror“

International wurden die russischen Raketenangriffe scharf kritisiert. Der britische Außenminister James Cleverly bezeichnete diese als inakzeptabel. „Dies ist eine Demonstration der Schwäche von Putin, nicht der Stärke“, schrieb Cleverly auf Twitter. „Dies ist keine Vergeltung, dies ist Terrorismus“, erklärte der niederländische Premier Mark Rutte. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betonte am Montag, die Geschehnisse zeigten der Welt einmal mehr, mit was für einer Führung man es in Moskau zu tun habe. Diese lasse Terror und Tod auf Kinder herabregnen. „Das ist kriminell.“EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: „Putins Russland hat der Welt erneut gezeigt, wofür es steht: Brutalität und Terror.“ Ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) beurteilte die Attacken als Kriegsverbrechen. China rief zu Deeskalation auf. „`Wir hoffen, dass sich die Lage bald deeskaliert“, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking.