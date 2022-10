Polen meldet Leck an Druschba-Pipeline

Nach der mutmaßlichen Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee ist nun ein Leck an der wichtigen Erdölleitung Druschba („Freundschaft“), die russische Erdölfelder mit Raffinerien in Mittel- und Osteuropa verbindet, entdeckt worden. Die Ursache für den Schaden ist laut dem polnischen Betreiber PERN noch unklar.