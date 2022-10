Ukraine: Atomwaffen sind Putins letzter Joker

„Ich denke, im Februar kommenden Jahres könnte Putin taktische Atomwaffen einsetzen. Das ist sein letzter Joker“, erklärt Arestowytsch der Wochenzeitung „Die Zeit“. Angst vor einer atomaren Bedrohung hätten die Menschen in der Ukraine jedoch nicht, sagt der Berater im ukrainischen Präsidialamt. „Selbst wenn die Russen zehn bis zwanzig taktische Atomraketen einsetzen würden, dann würde das den Krieg nicht beenden.“ In einem solchen Fall hätten die Russen nicht genügend Leute auf dem Boden, die es für eine Eroberung bräuchte, so Arestowytsch.