Rotkreuzler in Kiew: „Angst vor morgen ist zurück“

Gibt es Engpässe? Fehlt es Ihnen an Lebensmitteln und Wasser?

Die Wasserversorgung ist an den Strom gebunden, der in einzelnen Gemeinden nicht sichergestellt ist. Vor allem im Osten und Süden, wo aktiver Konflikt herrscht. In Orten wie Donezk und Luhansk leben die Menschen seit Monaten ohne Strom und Wasser. Da musst du eine Wasserquelle finden oder auf die Notwasserversorgung von Tankwägen zurückgreifen. Vor Kurzem war ich in Tschernihiw, in dem Kampfgebiet, von wo aus die Russen am Anfang Richtung Kiew marschiert sind. Dort hab ich mit Bewohnern gesprochen, die bis heute kein Warmwasser haben. Die Lebensmittel- und Wasserversorgung in Kiew hingegen funktionieren, und in den Kampfgebieten gibt es Hilfsprogramme wie Lebensmittelpakete.