Kiew sieht nach Explosion „Spur nach Russland“

Grund für den Anschlag sollen Spannungen mit dem Inlandsgeheimdienst und vor allem der Söldnergruppe Wagner sein: Videos in sozialen Medien lassen darauf schließen, dass der Chef-Propaganist der Gruppe, Alexey Slobodenyuk, festgenommen sein dürfte. Er hatte sich zuvor kritisch gegenüber dem russischen Verteidigungsminister Sergej Shoigu geäußert und ihn die Schuld an den Misserfolgen in der Ukraine gegeben.