Herzlose, diebische Pflegerin nutzte Vertrauen aus

„Die besondere Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses zu einer schwer kranken Person ist schon besonders verwerflich“, fand Richter Christian Liebhauser harsche Worte für die Taten einer Pflegekraft aus dem Lavanttal: Die 46-Jährige hatte sich in einer Einrichtung am Hab und Gut einer bettlägerigen betagten Frau vergriffen und von deren Konto in vielen Angriffen insgesamt mehr als 34.000 Euro abgehoben. Wofür war das Geld? „Um Schulden zu bezahlen und für Geschenke an die Verwandtschaft“, gestand die Angeklagte beim Prozess in Klagenfurt.