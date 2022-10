Die Kämpfer für den Klettersport

„Die IG ist daher eng mit dem Kanzianiberg verbunden“, so Christian: „Unsere Mitglieder haben aber in allen Klettergebieten Kärntens Touren erschlossen. Das Ziel unseres Vereins ist die Pflege der Kärntner Klettergebiete.“ Finanziert wird die IG Sportklettern - die auch das „King of Kanzi“-Kletterfestival unterstützt - durch Mitgliedsbeiträge. „Wir sind aber weiterhin der erste Ansprechpartner, wenn jemand Probleme bei der Ausübung des Klettersportes mit Grundeigentümern oder der Jägerschaft hat“, erzählt Alexander der „Bergkrone“.