Van der Bellen: Siegeszug mit nur einer Ausnahme

Van der Bellen punktete im Westen

Auch im zweiten südlichen Bundesland, der Steiermark, schnitt VdB unterdurchschnittlich ab. Dafür punktete der Amtsinhaber im Westen ganz besonders gut. In Tirol und Vorarlberg kratzte Van der Bellen an der 60-Prozent-Marke. Auch in Salzburg liegt er mit 58 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt.