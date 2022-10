„Patschert“, „Tiefenentspannt“: Kandidaten wählen

Sollte Van der Bellen gewinnen, wird auch am Tag der Angelobung ein weiterer Rekord fallen: Denn mit ihm würde dann der älteste Bundespräsident seit Einführung der Volkswahl 1951 angelobt. Das damals gewählte Staatsoberhaupt, Theodor Körner, war bisher Rekordhalter - mit bei der Angelobung 78 Jahren. Van der Bellen ist am 26. Jänner 2023 (wenn die nächste Amtszeit beginnt) bereits 79 Jahre alt (geboren am 18. Jänner 1944).