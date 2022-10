Van der Bellen: Saft- und kraftarm ins Ziel

Und so schaffte es der Titelverteidiger saft- und kraftarm ins Ziel. Wir werden sehen, was er daraus macht. Dass er es kann, hat er ja bereits sechs Jahre bewiesen. Wahlkämpfen aber ist nicht mehr seine Stärke. Drei Wahlkämpfe 2016 - die haben Alexander Van der Bellen deutlich sicht- und spürbar gereicht. Sehen wir es positiv: Wahlkämpfen muss er nie wieder, er bleibt Hausherr in der Hofburg. Die Österreicher haben eine gute Wahl getroffen.