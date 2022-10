Vom Salzburger Unterhaus zum FIFA-Star

Schönste Nebensache

Für sein Engagement musste der Unterhaus-Kicker seinen Fußballverein, Salzburgerliga-Aufsteiger ASV, verlassen. „Natürlich ist Wehmut dabei, dass ich aus Salzburg weggehe. Aber es war seit vielen Jahren mein Plan, dass ich für FIFA mal nach Deutschland ziehen werde“, betont Islamovic. Der „schönsten Nebensache der Welt“ bleibt Islamovic aber erhalten. Seine Pläne: „Meine Teamkollegen kicken in der Bezirks- oder Landesliga. Das habe ich auch vor.“ Am Bildschirm agiert er hingegen in der Eliteliga.