Warum Sturm auf allen Hochzeiten tanzen kann

Mit Lob überhäuft - nach einem 0:0! Gibt’s auch selten. Hat sich Sturm nach dem Gala-Auftritt gegen Lazio in der Europa League aber mehr als nur verdient. Beeindruckend zu sehen war dabei, was die Grazer diese Saison puncto Kader zu bieten haben. In Hälfte zwei gegen die Italiener reichte ein Blick in Richtung Seitenlinie, wer dort aller aufwärmte: Jantscher, Ljubic, Kiteishvili, Sarkaria Emegha, nach Schulterblessur zuletzt noch nicht bereit für harte Zweikämpfe, fehlt da überhaupt noch in der Aufzählung...