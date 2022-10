Strom vom Balkon: Alles, was Sie wissen müssen

Kühlschränke, Internet-Router, Smart-Home-Technik: In unseren Haushalten gibt es Verbraucher, die rund um die Uhr Strom brauchen. Und das nicht zu knapp: Kühl- und Gefrierschränke sind laut Statistik Austria für 19, andere Standby-Geräte für fünf Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs in österreichischen Haushalten verantwortlich. Ein Solarkraftwerk am Balkon kann hier Wunder wirken. Die Installation ist nicht schwer, will aber gut vorbereitet sein ...