Preise gestiegen: Kaffee fast schon ein „Luxusgut“

Finnland und Litauen verzeichneten mit 43,6 Prozent bzw. 39,9 Prozent die stärksten Preiserhöhungen bei Kaffee, gefolgt von Schweden und Estland. Polen wiederum meldete einen mehr als doppelt so hohen Zuckerpreis. Vollmilch verteuerte sich insbesondere in Ungarn (+51,7 Prozent), Litauen (+46,8) und Kroatien (+43,5) stark. Fettarme Milch kostete etwa in Deutschland 30,6 Prozent mehr als im August 2021.