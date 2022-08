Auch Nudeln und Kaffee sind teurer geworden

Preiserhöhung bei Milch

Dass der Bohneneinkauf Preisschwankungen unterliegt, ist für sie nichts Neues: „Ob politische Unruhen oder Naturkatastrophen in den besagten Regionen: Krisen beeinflussen den Kaffeepreis immer. Doch trotz der Corona-Krise haben die Bauern ihre Preise nicht erhöht.“ Kager jedoch musste erst vorige Woche die Kaffee-Preise in ihrem Lokal an die Inflation anpassen. Denn: „Allein die Milch ist um 35 Prozent teurer geworden.“