Heute ist Tag des Kaffees: Heiße Fakten „to go“

Am 1. Oktober 2022 gibt es nur einen Hauptdarsteller: Kaffee. An seinem Ehrentag, dem „Tag des Kaffees“, beschäftigen wir uns ganz genau mit den vielfältigen Genussvorlieben der Österreicher und Österreicherinnen. Ob als Start in den Tag, nach dem Mittagessen als Energiebooster oder als Abschluss eines schönen Tages - Kaffee darf nicht fehlen. Die „Krone“ serviert Ihnen ein paar heiße Fakten zum Tag des beliebten Koffeingetränkes.