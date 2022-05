Wucher! Ein Schluck Kaffee kostet in Graz 3,90 €

Ein kleines Tässchen Kaffee, serviert mit einem luftigen Hauch von Schaum als fast schon luxuriöses „Sahnehäubchen“ obendrauf, kann schon mal ein großes Loch ins Portemonnaie reißen: Denn dieser - eigentlich zu flüchtig genossene - „Kleine Braune“ schlug beim „Krone“-Test in der Grazer City mit stolzen 3,90 Euro zu Buche! Ein teurer Schluck. „Das sind ja schon Preise wie am Markusplatz in Venedig“, ätzte ein Gast am Nebentisch. Da darf es die Gastronomen nicht wundern, wenn der gute alte Filterkaffee, gemütlich gebraut in der Küche zu Hause, wieder in Mode kommt.