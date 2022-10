Gipfeltreffen in Prag: „Die Ukraine wird gewinnen“

Nehammer wollte am Rande des Gipfels in Prag am Donnerstag die Spitzen von Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien treffen. Bosnien ist durch den Vorsitzenden des Staatspräsidiums, Sefik Dzaferovic, repräsentiert, Nordmazedonien durch Ministerpräsident Dimitar Kovacevski. Wegen der Präsentation des Heeresbudgets in Österreich verzögerte sich des Kanzlers Ankunft in Prag, Nehammer schaffte es deshalb auch nicht auf das Gipfelfoto. Aus innenpolitischen Gründen gänzlich verhindert war am Donnerstag die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.