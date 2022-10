Selenskyj: „Es ist offensichtlich, wer gewinnt“

Kadyrow kündigte auch die Entsendung weiterer „Spezialeinheiten“ in den Krieg an. Seine Kämpfer hatten von Beginn an eine wichtige Rolle in dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gespielt. Vor dem Hintergrund der jüngsten militärischen Rückschläge hatte Kadyrow aber offene Kritik an der Militärführung geübt und etwa den Einsatz von Atomwaffen ins Spiel gebracht.