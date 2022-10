Tschechische Annexion Königsbergs sorgt für Lacher

Versorgung über „Beer Stream 1“

Der „offizielle“ Twitteraccount von Královec hatte am Donnerstag bereits mehr als 60.000 Follower. Twitter-Nutzer beteiligten sich eifrig am Aufbau der virtuellen regionalen Infrastruktur. So wurde etwa berichtet, dass mit der Errichtung einer „Beer Stream 1“-Pipeline begonnen wurde, über die ab dem Jahreswechsel Bier in das neue tschechische Gebiet fließen sollte.