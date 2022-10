Sixt geht Mega-Deal mit China-Autobauer ein

Sixt nimmt in großem Stil Elektroautos des chinesischen Autobauers BYD in sein Angebot auf. In einem ersten Schritt bestellt Deutschlands größter Autovermieter mehrere Tausend rein batteriegetriebene Fahrzeuge. Die ersten Wagen sollen Sixt-Kunden schon in den nächsten Wochen in Europa buchen können - beginnend in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Den Anfang macht das E-SUV Atto 3 von BYD.