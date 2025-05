Starlim-Chef will Nachfolge von Pierer übernehmen

Am 17. Juni wird nun im Zuge der ordentlichen Vollversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Wer dabei die Nachfolge von Stefan Pierer übernehmen will? Am Dienstagnachmittag wurden im Zuge der Vorstandssitzung die Weichen gestellt. Der Wahlvorschlag sieht wie folgt aus: Thomas Bründl, Geschäftsführer der Starlim Spritzguss GmbH, kandidiert als Präsident.