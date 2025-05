Gegner für Raimanns Colts in Berlin steht fest

Berlin, Dublin, London

In Berlin findet erstmals ein Spiel des NFL-Grunddurchgangs statt. Davor gastiert die Liga am 28. September mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings im Croke Park in Dublin, die Vikings reisen anschließend nach London und treffen am 5. Oktober im Tottenham-Stadion auf die Cleveland Browns. Eine Woche später treten die New York Jets an gleicher Stelle gegen die Denver Broncos an. Am 19. Oktober spielen die Jacksonville Jaguars in Wembley gegen die Los Angeles Rams.