Kaley Cuoco spricht über Liebe zu Johnny Galecki

„The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco (36) hat sich am Set der Serie nach eigenen Worten schon früh in ihren Schauspielkollegen Johnny Galecki (47) verschaut. „Ich habe es nicht einmal verheimlicht. Er hat so ein Wahnsinns-Charisma“, sagt die 36-Jährige in einem neuen Buch über die Serie, aus dem die Zeitschrift „Vanity Fair“ zitierte.