Kaley Cuoco: „Ich werde nie wieder heiraten!“

Ein ewiges Single-Leben wolle sie aber dennoch nicht fristen, wie Cuoco weiter ausplauderte. „Ich liebe die Liebe. Ich bin nicht jemand, der für sich selbst bleiben will“, fuhr sie fort. „Ich würde es lieben, eine langjährige Beziehung oder Partnerschaft zu haben. Aber heiraten werde ich nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Das könnt ihr wortwörtlich so aufs Cover drucken“, lachte die ehemalige „Big Bang Theory“-Penny im Gespräch mit dem Modemagazin, für das sie sich unter anderem in einem knappen, weißen Bikini-Top unter dem Hosenanzug ablichten ließ.