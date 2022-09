Van der Bellen: „Werden Annexion nie akzeptieren“

Österreich erkennt Referenden und Annexion „selbstverständlich“ nicht an

Schon vor Präsident Van der Bellen verurteilte Österreichs Außenministerium die Scheinreferenden und ihre Folgen „aufs Schärfste“. Sie seien „ein weiterer schwerwiegender Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, so das Ministerium am Mittwoch. „Selbstverständlich“ erkenne Österreich weder die völkerrechtswidrigen Scheinreferenden noch eine Annexion ukrainischer Gebiete an.