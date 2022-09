Unmittelbar vor Annexion: Kreml warnt eindringlich

Am Freitag will sich Russland offiziell die vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja einverleiben, in denen zuletzt Scheinreferenden für einen Anschluss stattgefunden hatten. Was das bedeutet, machte der Kreml am Vormittag einmal mehr klar: Ukrainische Angriffe auf die genannten Gebiete würden wie Angriffe auf Russland betrachtet, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Und: Mit der Annexion würden auch jene Abschnitte der betroffenen Regionen „de jure“ eingegliedert, die aktuell nicht von russischen Streitkräften kontrolliert werden.