„Wo ist Jackie?“ - Biden sucht tote Politikerin

Sprecherin: „Sie war in seinen Gedanken ganz oben“

Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre erklärte, der Präsident habe bei der Konferenz Walorskis Namen genannt, weil er an die verstorbene Abgeordnete gedacht habe. „Er hat an sie gedacht, als er die Namen der Verfechter im Kongress zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema genannt hat.“ Außerdem werde Biden am Freitag Walorskis Familie im Weißen Haus empfangen. „Sie war in seinen Gedanken ganz oben.“