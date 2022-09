Vor fünf Wochen machte sich die „Tagespresse“ über die 260.000-Euro-Kampagne des Innenministers lustig, in der unter anderen Tunesier, Marokkaner und Inder davor gewarnt werden, nach Österreich zu kommen und hier einen Asylantrag zu stellen. Auf dem Foto saß eine Familie in Neu-Delhi vor dem Fernseher und verfolgte geschockt den Auftritt Karners in der „ZIB 2“. „Niemand will mehr nach Österreich kommen!“, titelten die Spaßvögel des Satire-Portals.