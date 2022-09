Nord-Stream-Leitungen wohl irreparabel beschädigt

Kreml: Russland hat kein Interesse an Ausfall

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Sabotage-Vorwürfe in seinem täglichen Telefonat mit Journalisten als „vorhersehbar dumm und absurd“. Was genau an den Pipelines passiert sei, wisse Russland derzeit auch nicht. Russland habe kein Interesse daran, dass die Pipelines ausfielen und auch Europa nicht. Wann die Röhren repariert seien, könne er nicht sagen. Zugleich verwies Peskow auf große Gewinne, die US-Firmen mit Gaslieferungen nach Europa machten. Peskow forderte zur Aufklärung der Vorfälle eine Beteiligung Russlands.