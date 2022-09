Tod nach Corona-Impfung: Drama um 20-Jährigen

Am 17. November 2021 erhielt ein 20-jähriger Kärntner seine dritte Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech. Am 18. November war der junge Mann, der an einer Vorerkrankung litt, tot. Der Notarzt schlug Alarm, eine Obduktion wurde angeordnet, um zu klären, wie es zu dem Drama kommen konnte.